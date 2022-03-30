Gökhan Hotamışlıgil kimdir? FOX konuğu Gökhan Hotamışlıgil kaç yaşında, nereli? Gökhan Hotamışlıgil hayatı ve biyografisi!

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GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL KİMDİR?

24 Haziran 1962'de dünyaya geldi. Türk akademisyen, tıp doktoru ve bilim insanı; Harvard Üniversitesi James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü; Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu, Genetik ve Kompleks Hastalıklar departmanı kurucu başkanı; Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırma Merkezi Direktörüdür.

Doğum tarihi: 24 Haziran 1962

Kaç yaşında: 58 yaşında

Nereli: Rize

Gökhan S. Hotamışlıgil (d. 24 Haziran 1962), Türk akademisyen, tıp doktoru ve bilim insanı; Harvard Üniversitesi James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü; Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu, Genetik ve Kompleks Hastalıklar departmanı kurucu başkanı Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırma Merkezi DirektörüHarvard-MIT Broad Enstitüsü, Harvard Kök Hücre Enstitüsü ve Joslin Diyabet Merkezi üyesi Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Hotamışlıgil, özellikle obezite, diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıkları gibi sık görülen kronik metabolik hastalıkların temel mekanizmalarını aydınlatmaya yönelik yaptığı ufuk açan çalışmaları ile bilinmektedir. Bu çalışmalar, metabolik hastalıklara yaklaşımda yeni kavramlar ve tedaviye yönelik özgün girişim yöntemleri ortaya çıkarmıştır.

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