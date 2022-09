Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, FOX TV'deki Esra Ezmeci'nin Karşı Karşıya programına konuk olarak kayınpederi Gökhan Güney'in kendisine şantajda bulunduğunu iddia etmiştir. Sanatçı Gökhan Güney, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak hakkındaki iddialara yanıt verdi. Peki, Gökhan Güney şantaj iddiası ne? Gökhan Güney olayı nedir? Gökhan Güney gelini arasındaki olay ne? Detaylar haberimizde...

GÖKHAN GÜNEY ŞANTAJ İDDİASI NE?

Şarkıcı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, kayınpederinin uygusuz görüntülerle kendisine şantaj yaparak, 8 daireye el koyduğunu öne sürmüştü. Gökhan Güney gelinin iddialarının tamamının asılsız olduğunu belirterek "Bu anlatılanların hepsi yalan. Bu insan hasta. Gerçek hasta, ben bunu iddia ediyorum. Evler varmış, öyle bir şey yok. Eğer 8 tane ev varsa, derler ya 'giderim Taksim Meydanı'nda kendimi asarım.' Yemin ediyorum öyle bir şey yok." sözleriyle isyan etti. Oğlunun vefatından önce eşi Ece Güney'e bir daire bıraktığını anlatan Gökhan Güney "Ona bir tane 1+1 daire bıraktı. Onu da teyzesinin üstüne bırakmıştı satmasın diye. Teyzesini zorlayarak almış elinden, sattırmış. Sattırdıktan sonra da gitmiş parayı kumarda yemiş" dedi.

GÖKHAN GÜNAY GELİNİ ECE GÜNEY ARASINDAKİ OLAY NE?

Şarkıcı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, kayınpederinin uygusuz görüntülerle kendisine şantaj yaparak, 8 daireye el koyduğunu öne sürmüştü.Ece Güney'in iş adamı sevgilisinin kendisini aradığını söyleyen Gökhan Güney, olayın tam tersi olduğunu, aslında Ece Güney'in iş adamının uygunsuz görüntülerini çektiğini ve şantaj yaparak '100 bin dolar vermezsen bunları basına ve eşine vereceğim' dediğini iddia etti. İş adamının Ece Güney'i mahkemeye verdiğini ve Ece Güney'in hapis cezası aldığını söyledi. "Elimde belgeler var, bunlar açıklanacak gibi değil. Hepsini kanıtlayacağım ve basına vereceğim. Ömrümden bir gün kalsa bile bunu yapacağım" diyen Gökhan Güney, Ece Güney'in uygunsuz sitelerle bağlantılı olduğunu öne sürdü.