Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak hakkındaki iddialara yanıt veren Gökhan Güney'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Gökhan Güney kimdir? Gökhan Güney kaç yaşında, nereli? Gökhan Güney oğlu kim? İşte detaylar...

Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, FOX TV'deki Esra Ezmeci'nin Karşı Karşıya programına konuk olarak kayınpederi Gökhan Güney'in kendisine şantajda bulunduğunu iddia etmiştir. Gökhan Güney sessizliğini bozarak katıldığı canlı yayında iddialara yanıt vermiştir. Peki, Gökhan Güney kimdir? Gökhan Güney kaç yaşında, nereli? Gökhan Güney oğlu kim? Detaylar haberimizde...

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

Gökhan Güney, ya da doğum adıyla Mehmet Yüceler, 1954 yılında Reyhanlı'da dünyaya gelen Türk şarkıcı, besteci ve yönetmendir. Arap asıllıdır. Yedi kardeşin en küçüğü olan Güney'in çocukluk hayatı bu ilçede geçti. 1967 yılında İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı.

Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren sanatçı 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yıllardan sonra kariyeri resmi olarak da başlamış oldu.

Yeşilçam'da Güngör Bayrak, Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 38 filme imza attı ve birçok kısa film-dizi gibi farklı projelerde yer aldı. Ayrıca 9 filminde yönetmenliğini yaptı. 80'li yıların ilk yarısında peş peşe yaptığı albümlerle ve hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle adından çok sık söz ettirdi ve Arabesk–Fantezi Müziği'nin en başarılı isimlerden biri olmayı başardı.

2010'lu yılların başlarında İstanbul'un Kozyatağı semtinde "Gökhan Güney Hatay Kebapçısı" adlı mekanı açmış, daha sonra da devretmiştir.

GÖKHAN GÜNEY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hatay Reyhanlı'da dünyaya gelen 68 yaşındaki şarkıcı aslen Arap asıllıdır.

GÖKHAN GÜNEY OĞLU KİM?

Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney'dir. Mide kanseri nedeniyle tedavisi gören Selim Güney 40 yaşında hayatını kaybetmiştir.