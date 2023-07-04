Gökhan Günaydın kimdir, nereli, kaç yaşında, Gökhan Günaydın biyografisi!

Eski milletvekili Gökhan Günaydın vatandaşların ilgisini çekiyor. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gökhan Günaydın'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gökhan Günaydın kimdir, nereli, kaç yaşında, aslen nereli? Gökhan Günaydın biyografisi! İşte detaylar…

Gökhan Günaydın, eski bir CHP milletvekili olarak, bir özel televizyon kanalındaki tartışma programında Ahmet Hakan ile yaşadığı diyalog sonrasında büyük ilgi görmekte ve günün en çok araştırılan isimleri arasında yer almaktadır. Peki, Gökhan Günaydın kimdir, nereli, kaç yaşında, aslen nereli? Gökhan Günaydın biyografisi! Detaylar haberimizde.

GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Gökhan Günaydın, 21 Mayıs 1964'te Amasya'da doğdu. Babasının adı Nevzat, annesinin adı Birsel'dir. Hukukçu, İktisatçı, Ziraat Mühendisi ve Öğretim Üyesi Doç. Dr.; İstanbul Üniversitesi Hukuk, Anadolu Üniversitesi İktisat ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. TODAİE Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programlarını tamamladı. Cambridge Sawstonhall İngilizce Dil Programı, Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü Yerel Yönetimler, Ankara Üniversitesi ATAUM AB Ortak Tarım Politikası ile AB Jean Monnet Hukuk Uzmanlığı sertifikaları sahibidir.

Özel sektörde ve TMO'nun çeşitli birimlerinde çalıştı. İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İktisat Politikaları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2010 yılında makroekonomi doçenti oldu ve Ankara Üniversitesine geçti. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Çok sayıda makalesi ve kitabı yayınlanmıştır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Günaydın, evlidir.

Gökhan Günaydın

GÖKHAN GÜNAYDIN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Günaydın, 21 Mayıs 1964'te Amasya'da doğdu. Hukukçu, İktisatçı, Ziraat Mühendisi ve Öğretim Üyesi Doç. Dr.; İstanbul Üniversitesi Hukuk, Anadolu Üniversitesi İktisat ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde kamu yönetimi yüksek lisansı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi doktorası yaptı.

Gökhan Günaydın