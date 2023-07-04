Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gökhan Günaydın hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gökhan Günaydın'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gökhan Günaydın kimdir? Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli? Gökhan Günaydın hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gökhan Günaydın hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gökhan Günaydın'ın hayatını araştırıyor. Peki, Gökhan Günaydın kimdir? Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli? Gökhan Günaydın hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Gökhan Günaydın, (d. 21 Mayıs 1964, Amasya). Türk hukukçu, mühendis ve siyasetçi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. TODAİE Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programlarını tamamladı. Çeşitli Uzmanlık sertifikaları sahibidir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve doçent unvanlarıyla dersler vermiştir. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Günaydın, evlidir. 2010 yılından kısa bir CHP Genel Sekreter yardımcılığı üstlendi ve 2010 Aralık ayından itibaren Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcılığı yapmıştır.