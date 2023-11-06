Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gökhan Göz hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gökhan Göz'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gökhan Göz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gökhan Göz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gökhan Göz'ün hayatını araştırıyor. Peki, Gökhan Göz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GÖKHAN GÖZ KİMDİR?

Yatırımcı ve girişimci iş insanı Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır. Gökhan Göz, eski sevgilisi modacı Gülşah Saraçoğlu'yla olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Gökhan Göz genç yaşta ticaret yapmaya karar verip, İlk şahsına ait ticari girişimi olan "GG Rent A Car' ı 2009 yılında kurmuştur. Gökhan Göz bu firmasını 3 yıl içinde 400 araçlık bir filo şirketi haline getirdikten sonra, 2012 yılında "Gökas Filo"şirketini kurup markalaşmaya karar vermiş ve bu konuda şirketini global pazarda temsilcilik edecek yapıya ulaştırmıştır. Gökas Filo bugün özellikle operasyonel araç kiralama sektörünün önde gelen firmalarından biri olup bünyesinde binlerce vasıta yer almaktadır. Aynı şekilde Gökas Filo dinç markalara sahip şirketlerin yüzlerce araçlık filolarını yönetmektedir. Gökas Filo bugün sadece başarılı firmaların kabul görüldüğü kiralama sektörünün öncü çatı STK oluşumu TOKKDER (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği) üyesidir. Sosyal platformu Instagram'da @gokhangoz_tc kullanıcı adıyla yer alan Gökhan Göz'ün, 124 Bin takipçisi bulunmakta.

Bir dönem ünlü arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile beraber olan Gökhan Göz, kameralara mutluluk pozları vermişti. Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı olaylı ilişki magazin gündeminde çok tartışılmıştı.

İlk evliliğini yaptığı Aslı Hanım'dan 'Azra Nur' ve 'Gökalp' adlarında iki çocuğu bulunuyor.