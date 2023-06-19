Gökhan Gönül futbolu bıraktı mı? Gökhan Gönül hangi takımda oynuyor? Gökhan Gönül neden futbolu bıraktı?
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Türk futbolunun önde gelen isimlerinden biri olan Gökhan Gönül futbolseverler tarafından merak ediliyor. Futbolu bırakacağı iddia edilen Gökhan Gönül'den açıklama geldi. Peki, Gökhan Gönül futbolu bıraktı mı? Gökhan Gönül hangi takımda oynuyor? Gökhan Gönül neden futbolu bıraktı? İşte detaylar…
1985 yılı İstanbul doğumlu Gökhan Gönül, sağ bek mevkiinde görev yapmış milli futbolcudur. Son günlerde adı sık sık emeklilik ile bir araya gelen Gönül'den ilk açıklama geldi. Peki, Gökhan Gönül futbolu bıraktı mı? Gökhan Gönül hangi takımda oynuyor? Gökhan Gönül neden futbolu bıraktı? İşte detaylar…
2007 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül, uzun yıllar boyunca Fenerbahçe forması giymiştir. Fenerbahçe'de başarılı bir kariyer sergilemiş, takımının birçok başarısında önemli rol oynamıştır. 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ile Türkiye Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca Gökhan Gönül, milli takım kariyerinde de önemli bir yer edinmiştir. Türkiye Milli Futbol Takımı formasını birçok kez giymiş ve milli takımın kaptanlık görevini de üstlenmiştir. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmiştir.
Futbolculuk dönemlerinde kazandığı başarılar ve attığı goller ile bir video oluşturan Gökhan Gönül Twitter hesabından açıklama yaptı. O açıklamada şu ifadeler yer aldı: Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle… Sevgi ve Saygılarımla"
Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle…— Gökhan Gönül (@_gokhangonul) June 19, 2023
Sevgi ve Saygılarımla,
Gökhan Gönül pic.twitter.com/aJ4fVTsh3L
Gökhan Gönül, kariyeri boyunca hızlı, atak yapabilen ve defansif yetenekleri olan bir sağ bek olarak tanınmıştır. Teknik yetenekleri ve takım oyununa katkısıyla da öne çıkmıştır. Disiplinli ve çalışkan bir futbolcu olarak bilinen Gökhan Gönül, Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor forması giyen deneyimli topçu bugün yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını açıkladı.