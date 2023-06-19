Türk futbolunun önde gelen isimlerinden biri olan Gökhan Gönül futbolseverler tarafından merak ediliyor. Futbolu bırakacağı iddia edilen Gökhan Gönül'den açıklama geldi. Peki, Gökhan Gönül futbolu bıraktı mı? Gökhan Gönül hangi takımda oynuyor? Gökhan Gönül neden futbolu bıraktı? İşte detaylar…

1985 yılı İstanbul doğumlu Gökhan Gönül, sağ bek mevkiinde görev yapmış milli futbolcudur. Son günlerde adı sık sık emeklilik ile bir araya gelen Gönül'den ilk açıklama geldi. Peki, Gökhan Gönül futbolu bıraktı mı? Gökhan Gönül hangi takımda oynuyor? Gökhan Gönül neden futbolu bıraktı? İşte detaylar…

GÖKHAN GÖNÜL FUTBOLU BIRAKTI MI?

2007 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül, uzun yıllar boyunca Fenerbahçe forması giymiştir. Fenerbahçe'de başarılı bir kariyer sergilemiş, takımının birçok başarısında önemli rol oynamıştır. 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ile Türkiye Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca Gökhan Gönül, milli takım kariyerinde de önemli bir yer edinmiştir. Türkiye Milli Futbol Takımı formasını birçok kez giymiş ve milli takımın kaptanlık görevini de üstlenmiştir. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmiştir.

"VEDA ZAMANI"

Futbolculuk dönemlerinde kazandığı başarılar ve attığı goller ile bir video oluşturan Gökhan Gönül Twitter hesabından açıklama yaptı. O açıklamada şu ifadeler yer aldı: Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle… Sevgi ve Saygılarımla"

Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla,

Gökhan Gönül pic.twitter.com/aJ4fVTsh3L — Gökhan Gönül (@_gokhangonul) June 19, 2023