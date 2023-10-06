Gökhan Çıra ve Eylül Keleş evleniyor mu ve ne zaman evlenecekleri gündeme geliyor. Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, bir süredir birlikte olduğu Eylül Keleş ile geçtiğimiz günlerde aile arası yapılan törenle nişanlandılar. Peki, Gökhan Çıra ve Eylül Keleş evleniyor mu? Gökhan Çıra ne zaman evleniyor?

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, bir süredir Eylül Keleş ile birlikte. Gökhan Çıra ve Eylül Keleş evleniyor mu ve Gökhan Çıra ne zaman evleniyor soruları gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ünlü çift ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Gökhan Çıra ve Eylül Keleş evleniyor mu? Gökhan Çıra ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

GÖKHAN ÇIRA VE EYLÜL KELEŞ EVLENİYOR MU?

İkili, dün akşam aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, törende beyaz giyinmeyi tercih etti. Saçlarını topuz yaptıran Keleş, straplez kesin beyaz bir elbise giydi. Gökhan Çıra da siyah tişörtün üzerine beyaz takım elbise giydi. Çıra'ya tuzlu kahve içiren Eylül Keleş, doğal güzelliğiyle büyüledi. İkili, çiçek temasıyla hazırlattığı organizasyonda bol bol poz vermeyi ihmal etmedi. Çiftin kareleri de Elif Talay tarafından Instagram'dan paylaşıldı. Gökhan Çıra ve Eylül Keleş'in ne zaman evleneceği ise henüz belli değil.

GÖKHAN ÇIRA NE ZAMAN EVLENİYOR?

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, bir süredir birlikte olduğu Eylül Keleş ile aile ve yakın dostları arasında yaptıkları tören ile nişanlandılar. Nişan töreninde beyazlara bürünen ikili, bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi.