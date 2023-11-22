Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı mı, neden ayrıldı soruları gündeme gelirken, Gökhan Çıra ve Eylül Keleş'in ilişkileri neden bittiği merak ediliyor. Ekim ayının başında nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş çifti ayrıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı mı, neden ayrıldı? Gökhan Çıra ve Eylül Keleş'in ilişkileri neden bitti?

Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı mı, neden ayrıldı? Gökhan Çıra ve Eylül Keleş'in ilişkileri neden bitti?

Gökhan Çıra ve Eylül Keleş çiftinden düğün tarihi beklenirken ayrıldılar mı sorusu gündeme geliyor. Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı mı, neden ayrıldı soruları merak edilirken, Gökhan Çıra ve Eylül Keleş'in ilişkileri neden bittiği araştırılıyor. Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı mı, neden ayrıldı? Gökhan Çıra ve Eylül Keleş'in ilişkileri neden bitti? Detaylar haberimizdedir…

GÖKHAN ÇIRA VE EYLÜL KELEŞ AYRILDI MI?

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile 5 Ekim'de nişanlandı. Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturmaları beklenen çift yollarını ayırdı.

GÖKHAN ÇIRA VE EYLÜL KELEŞ NEDEN AYRILDI?

Aynı anda Instagram hesaplarından paylaşım yapan ikili, ayrıldıklarını duyurdu. Gökhan Çıra paylaşımında "Sürekli ilişkim hakkında bir şeyler yazılıp çiziliyor. Buradan toplu cevap vermek istedim, ilişkim bitmiştir. Saygı duymanızı rica ediyorum" dedi. Eylül Keleş ise paylaşımında "Severek çıktığımız bu yolda anlaşarak bitirme kararı aldık. Bu süreçte herkesin bize saygı duymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.