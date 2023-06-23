Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Gökhan Çıra, sevgilisi Eylül Keleş ile ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı mı? Gökhan Çıra Eylül Keleş neden ayrıldı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında ikilinin ayrıldığı yönünde haberler gündeme geldi. Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından çiftin ilişkisinin neden bittiği araştırılmaktadır. Peki, Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı mı? Gökhan Çıra Eylül Keleş neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

GÖKHAN ÇIRA VE EYLÜL KELEŞ AYRILDI MI?

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra Eylül Keleş ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra, eylül ayında dünyaevine girmeyi planlıyordu. Çıra, sosyal medya hesabından Eylül Keleş ile fotoğraflarını kaldırmasının ardından ayrılık iddiaları gündeme geldi. İkili, birlikte olan fotoğraflarını İnstagram hesaplarından kaldırsalar da ilişkilerinin bittiğine dair resmi bir açıklama paylaşmamışlardır.