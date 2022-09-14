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Gökhan Çıra sevgilisi kim? Gökhan Çıra kiminle birlikte?

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Gökhan Çıra sevgilisi kim? Gökhan Çıra kiminle birlikte?

İki hafta önce Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Gökhan Çıra'nın yeni sevgilisi araştırılmaya başlandı. Peki, Gökhan Çıra sevgilisi kim? Gökhan Ciğerci kiminle birlikte? İşte detaylar...

2019'da nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak çiftin mutluluğu yine kısa sürdü ve evliliklerini ikinci kez bitirdi. Gökhan Çıra'nın geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrasında özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Gökhan Çıra sevgilisi kim? Gökhan Çıra kiminle birlikte?

GÖKHAN ÇIRA SEVGİLİSİ KİM?

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında özel hayatı merak konusu oldu. Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Çıra, yeni sevgilisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınladı. Fotoğrafa sarı ve lacivert kalpler koyan Çıra'nın sevgilisinin fenomen Sedef Bekiroğlu olduğu iddia edildi.

Gökhan Çıra sevgilisi kim? Gökhan Çıra kiminle birlikte?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Selin Ciğerci Gökhan Çıra Gündem Magazin Haberler

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