Geçtiğimiz nisan ayında Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen fenomen Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile evlilikleri merak konusu oldu. Peki, Gökhan Çıra Selin Ciğerci neden ayrıldı? Selin Ciğerci Gökhan Çıra ayrılık sebebi ne?

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile neden boşandığını ilk kez anlattı

2019'da nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikilinin ayrılıkları çok uzun sürmemiş tekrardan bir araya gelmişlerdi. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çift, yeniden yollarını ayırdı. Peki, Gökhan Çıra Selin Ciğerci neden ayrıldı? Selin Ciğerci Gökhan Çıra ayrılık sebebi ne? Detaylar haberimizde...

GÖKHAN ÇIRA SELİN CİĞERCİ NEDEN AYRILDI?

2019'da nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra barışmıştı. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çift, yeniden yollarını ayırdı. Gökhan Çıra Haberler.com YouTube kanalına konuk olarakSelin Ciğerci ile evliliklerini neden sonlandırdıklarını anlattı. Çıra, " 9 sene boyunca Selin'i hiç aldatmadım aldattığım gün gelip Selin'e seninle boşanmamız gerekiyor dedim. Aldattığımı söyledim ve boşandık." ifadelerini kullandı.