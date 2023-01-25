Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan ve 3. kez nikah masasına oturacağını duyuran Gökhan Çıra, bugün sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurarak bebeğiyle pozunu paylaştı. Çıra'nın magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımına eski eşi Selin Ciğerci'den tepki gecikmedi. Gelişme sonrası Gökhan Çıra evli mi? Gökhan Çıra kızının adı ne merak edildi.

Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabından bir bebekle fotoğraf paylaşarak baba olduğunu duyurmasına iki kez boşandığı Selin Ciğerci'den tepki gecikmedi. Ciğerci, sosyal medya hesabından siyah fona "Pes" yazarak paylaştı. Peki, Gökhan Çıra evli mi? Gökhan Çıra kızının adı ne?

GÖKHAN ÇIRA EVLİ Mİ?

Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" ifadelerini kullandı.

3. kez nikah masasına oturacağını duyuran Gökhan Çıra, bugün sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurarak bebeğiyle pozunu paylaş