Gökhan Akyürek kimdir? GKN Kargo sahibi kimdir?

Lojistik gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Burhan Kuzu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi! Burhan Kuzu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Burhan Kuzu hakkında araştırmalar yapılıyor. Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi!

GÖKHAN AKYÜREK KİMDİR?

Gökhan Akyürek 31 yaşındadır. Üniversitede lojistik eğitimini almış ve sonrasında da aile işletmesinde farklı pozisyonlarda görev almış ve kendi deyimiyle de kargo sektörüne tutkuyla bağlı olduğunu belirtmektedir. Kargo ve lojistik sektöründe faaliyetlerde bulunan bu şirket büyük çoğunlukla perakende alanında gıda, tekstil ve ayakkabı sektöründeki şirketlere hizmet sunuyor. Şirket, firmaların ihtiyacı olan farklı alanlardaki kargo ve lojistik çözümlerini tek bir merkezden sağlayarak, çalıştığı kurumlara takip kolaylığı, kaliteli hizmet ve uygun maliyet avantajı sunuyor.