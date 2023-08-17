Galatasaray, Borussia Dortmund'un alt yaş kategorilerinde forma giyen 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz'ün transferi için anlaşma sağladı. Peki, Gökdeniz Gürpüz kimdir? Gökdeniz Gürpüz kaç yaşında, hangi takımda yetişti?

GÖKDENİZ GÜRPÜZ KİMDİR?

Borussia Dortmund'un alt yaş kategorilerinde forma giydi.

17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray'a transfer oldu.

Ricken, Ruhr Nachrichten'e verdiği röportajda, "Gökdeniz'i sözleşme görüşmeleri için serbest bıraktık. Sportif anlamda gidişi bizim için üzücü oldu ama Gürpüz ailesinin arzusuydu birlikte Türkiye'ye gitmekti. Galatasaray ile anlaşmaya varıldı." dedi.