Gökdelen filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gökdelen filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Gökdelen hangi yıl çıktı?

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GÖKDELEN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Skyscraper, Rawson Marshall Thurber 'in hem yazıp hem yönettiği 2018 yapımı aksiyon filmidir.

GÖKDELEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film ABD yapımıdır. Filmin çekimleri Eylül 2017'de Vancouver, British Columbia, Kanada'da başlamıştır.

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

GÖKDELEN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dwayne Johnson

Pablo Schreiber

Neve Campbell

Chin Han

Roland Møller

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