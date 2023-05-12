Son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer almakta olan Gökçen Oğan kimdir? Sorusu, Sinan Oğan'ın Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olması ile birlikte gündeme geldi. Peki, Gökçen Oğan kimdir? Gökçen Oğan kaç yaşında, mesleği ne? Gökçen Oğan hayatı ve biyografisi!

Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçi olan Sinan Oğan'ın Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olmasının ardından Gökçen Oğan kimdir? Soruları merak ediliyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Aynı zamanda sosyal medya üzerinde birçok kez paylaşılan videolarda yer alan Gökçen Oğan, merak konusu haline geliyor. Peki, Gökçen Oğan kimdir? Gökçen Oğan kaç yaşında, mesleği ne? Gökçen Oğan hayatı ve biyografisi!

GÖKÇEN OĞAN KİMDİR?

Gökçen Oğan Orta Asya Uzmanı, araştırmacı. Gazi Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü'nden mezun oldu. "Şanghay işbirliği örgütü ve bölgesel işbirliği girişimleri" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Avrasya stratejik araştırmalar merkezi'nde (ASAM) orta asya uzmanı olarak görev yaptı. Çeşitli araştırma merkezlerinin Avrasya danışmanlığını üstlendi. Bölgeye ilişkin pek çok makale ve araştırması bulunan oğan, halen orta Asya, Afganistan ve Pakistan merkezli çalışmalarını sürdürüyor.