Gökçen Fırat kimdir, evli mi? İlk kadın amiral olan Gökçen Fırat kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gökçen Fırat hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gökçen Fırat'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gökçen Fırat kimdir? İlk kadın amiral olan Gökçen Fırat kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gökçen Fırat hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gökçen Fırat'ın hayatını araştırıyor. Peki, Gökçen Fırat kimdir? İlk kadın amiral olan Gökçen Fırat kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Detaylar haberimizde.

GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'na 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Yeni komuta kademesinde bir ilk de gerçekleşti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.

Gökçen Fırat, 22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türkiye cumhuriyet tarihinin ilk kadın amiralidir. 1998'de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'nin komutanlığını yaparak Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı oldu. Özellikle denizci olmanın daha özgün ve daha zevkli bulduğunu açıklayan Fırat, geçmiş yıllarda verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

Neden doktor olmayı istemediniz?

Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı.

Farklı olmak, ilki başarmak mı istediniz yani?

Evet. Benim için amaç farklı olmak ve subay olmaktı.

Gökçen Fırat

Bu üniforma aşkı nereden kaynaklanıyor peki?

Subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri var, çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim. Küçüklüğümde 30 Ağustos törenlerini hiç kaçırmazdım, bana hep çok çekici gelirdi. GATA'daki bayan öğrencileri okurdum gazetelerden. Doktorluğu bile geri plana atacak kadar seviyordum bu işi.

Donanmayı özellikle mi istediniz peki?

Evet. Kara harp, hava harp okullarının da broşürleri gelmişti ama Deniz Harp Okulu'nun sınavına girdim sadece. Denizci olmak daha özgün ve daha zevkli. Çünkü denizle içiçesiniz, devamlı seyirler var.