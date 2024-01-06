Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal mi? 7 Ocak feribot seferleri iptal mi oldu?

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7 OCAK FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Feribot seferlerini düzenleyen Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından açıklama yapıldı. Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal edildiği belirtildi.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Feribot seferleri hakkında açıklama geldi. Buna göre:

- 07.01.2024 Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.

- 07.01.2024 Pazar günü Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.