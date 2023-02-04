Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökçeada Belediyesi hangi partiden? Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin hangi partili?

10 Nisan 1972 tarihinde Ezine Çanakkale'de doğan Ünal ÇETİN; ilköğretimini Ezine; orta ve lise eğitimini ise babasının memuriyeti sebebiyle geldikleri Gökçeada'da tamamladı.

Yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlayıp 1993 yılında Bitlis'in Güroymak ilçesinde meslek hayatına başladı. Bitlis'teki görevinin ardından Gökçeada'ya tayin olan ÇETİN, Uğurlu Köyü İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulunda öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

İş hayatının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri bağlamında, çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK'larda görev alan ÇETİN Türk Eğitim-Sen temsilciliği ve İLKSAN Çanakkale üst kurul delegesi olarak görev yaptı.

Mart 2014 Mahalli İdareler Seçiminden sonra Gökçeada Belediye Başkanı olarak seçilen ÇETİN, Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde bir kez daha halkın desteğini alarakgörevine devam etmektedir. Çetin aynı zamanda Gelibolu Yarımadası Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği başkanlığını da yürütmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alan Ünal Çetin evli ve iki çocuk babasıdır.