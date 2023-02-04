Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin neden tutuklandı ve Ünal Çetin kimdir, hangi partiden olduğu merak ediliyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin neden tutuklandı gündeme geliyor. Peki, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin neden tutuklandı? Ünal Çetin kimdir, hangi partiden?

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Belediye Başkanı Ünal Çetin neden tutuklandı ve Ünal Çetin kimdir, hangi partiden merak ediliyor. Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin neden tutuklandı? Ünal Çetin kimdir, hangi partiden? Detaylar haberimizdedir…

GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI ÜNAL ÇETİN NEDEN TUTUKLANDI?

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çanakkale Adliyesine getirildi. Savcılık tarafından sorgulanan Çetin ve diğer 5 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İmar uygulamalarında usulsüz ruhsat verdikleri ve müteahhitlerden rüşvet aldıkları iddia edilen Belediye Başkanı Çetin ve İmar Müdürü S.D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen H.E. tutuklandı. E.B, R.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

ÜNAL ÇETİN KİMDİR?

10 Nisan 1972 tarihinde Ezine Çanakkale'de dünyaya gelen Ünal Çetin, ilköğretimini Ezine; orta ve lise öğrenimi ise babasının memuriyeti sebebiyle geldikleri Gökçeada'da tamamladı.

Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamlayıp 1993 yılında Bitlis'in Güroymak ilçesinde kariyerine başladı. Bitlis'teki görevinin ardından Gökçeada'ya tayin olan ÇETİN, Uğurlu Köyü İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmenlik ve idarecilik görevlerini üstlendi.

İş hayatının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri bağlamında, çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK'larda görev alan Çetin, Türk Eğitim-Sen temsilciliği ve İLKSAN Çanakkale üst kurul delegesi görevlerinde bulundu.

Mart 2014 mahalli idareler seçiminden sonra MHP'nin Gökçeada Belediye Başkanı olarak seçilen, Çetin aynı zamanda Gelibolu Yarımadası Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği başkanlığını da yürüyor. 2017'de MHP'den istifa eden Ünal Çetin, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ünal Çetin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İyi Parti'nin Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan adayı oldu.