Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Peki, Gökçeada Belediye Başkanı neden gözaltına alındı?

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İYİ Partili Gökçeada Belediyesine düzenlenen operasyon ardından Gökçeada Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? araması yapıldı.

GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 şüpheli gözaltına alındı. Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.Başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç'nin de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.