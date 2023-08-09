Gökçe Sandıklı ilçesine girişi neden yasaklandı? Şarkıcı Gökçe LGBT paylaşımı nedir?

Ünlü sanatçı Gökçe'nin Sandıklı ilçesine girişi neden yasaklandı? Gökçe'nin LGBT paylaşımlarıyla ilgili bir durum mu söz konusu? Gökçe'nin hangi ilçeye girişi yasaklandı soruları gündeme geldi. Detaylar haberimizde yer alacaktır...

Şarkıcı Gökçe'nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki konseri, Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından iptal edildi. Konser iptalinin ardından şarkıcının Sandıklı ilçesine girişi yasaklandı. Gökçe'nin Sandıklı ilçesine girişi neden yasaklandı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gökçe'nin ilçeye girişi neden yasaklandığı araştırılmaktadır. Peki, Gökçe Sandıklı ilçesine girişi neden yasaklandı? Gökçe LGBT paylaşımı nedir? Gökçe hangi ilçeye girişi yasaklandı? İşte detaylar...

GÖKÇE'NİN KONSERİ NEDEN İPTAL OLDU?

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 'Sandıklı Termal Turizm Festivali' kapsamında ünlü şarkıcı Gökçe'nin 11 Ağustos'ta sahne alacağı konserin iptal edildiğini duyurdu. Çöl, konsere iptaline gerekçe olarak Gökçe'nin Onur Haftası'na destek verdiği "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" mesajını gösterdi.

GÖKÇE SANDIKLI İLÇESİNE GİRİŞİ NEDEN YASAKLANDI?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çöl, "Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine; 11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir. Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim" ifadelerine yer verdi.