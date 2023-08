Gökçe Dinçer Gençer ya da bilinen adıyla Gökçe (d. 9 Eylül 1979, İstanbul), Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. İlkokul yıllarında piyano ve bateri öğrendi. Üniversite yıllarında çeşitli amatör gruplara solistlik yaptı. Afyon konserinin iptal edilme haberlerinin ardından Gökçe'nin Afyon konseri neden iptal edildi? Gökçe Afyonkarahisar konseri iptal mi oldu? soruları gündeme geldi.

GÖKÇE'NİN AFYON KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Afyon Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 2021 yılında Onur Haftası'nda yaptığı paylaşım nedeniyle şarkıcı Gökçe'nin 11 Ağustos'taki konserini iptal etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çöl, "Davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve cumhurbaşkanımıza karşı iftiraya varan paylaşımlar nedeniyle iptal edildi. Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını ilçemiz sınırlarından giremez" dedi.

"KUTSAL DEĞERLERİMİZE ZARAR VEREN KİMSEYİ KABUL ETMEYİZ"

X hesabından Gökçe'nin 2021 yılında Onur Haftası kapsamında yaptığı "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" paylaşımını yayınlayarak iptal kararını açıklayan Mustafa Çöl, "Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine; 11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir. Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!" dedi.

ŞARKICI GÖKÇE DİNÇER GENÇER KİMDİR?

Gökçe Dinçer Gençer ya da bilinen adıyla Gökçe (d. 9 Eylül 1979, İstanbul), Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. İlkokul yıllarında piyano ve bateri öğrendi. Üniversite yıllarında çeşitli amatör gruplara solistlik yaptı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat & Kültür Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2 yıl boyunca bir reklam şirketinde çalıştıktan sonra hayatına müzisyen olarak devam etme kararı aldı. Üç kadından oluşan The Eva Band ile bateri çalmaya başladı. Yaklaşık iki sene kadar çeşitli şehirlerde konserler verdi.

Gökçe, 2007 yılında ilk albümü Böğürtlenli Reçel ve 2009'da Beş Kuruş Yok adlı albümlerini çıkardı. Bu albümlerden "Aradım Seni", "Vay Be Ben Neymişim", "5 Kuruş" ve "Anladım Ki" Türkiye çapında hit oldu. Temmuz 2011'de "Tutti Frutti Te Kelas" adında bir çingene şarkısından uyarlama "Tuttu Fırlattı" şarkısı ile Türkiye resmi şarkı listesinde 1 numara oldu ve bunu başaran tek rock şarkısı olmayı başardı.[kaynak belirtilmeli] Aynı zamanda YouTube'da en çok izlenen Türkçe kadın müzik videosu rekorunu kırdı. Ocak 2012'de üçüncü albümü Kaktüs Çiçeği'ni çıkardı. İlk video klibi "Ne Yapardım?" sanatçının en büyük hitlerinden biri hâline geldi. Son olarak "Oh Olsun" adlı şarkısını kliplendirdi.

2012 yılında yükselen başarı grafiği ile Altın Kelebek Ödülleri'nden "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" seçildi. Azerbaycan'da düzenlenen The First 2012 ödül töreninde "Yılın Pop Sanatçısı" ödülünü aldı. Yine 2012'de Pınar Kido'nun reklam yüzü oldu ve reklamın yarışması sanatçının hit şarkısı "Tuttu Fırlattı" üzerine yapıldı.

Daha sonra Matruşka albümüyle birlikte Beata Palya'ya ait Transilvania film müziği "Tchiki Tchiki" şarkısından uyarlama "Çık Çık Hayatımdan" şarkısına çekilen klibiyle 2014 yılında yeniden televizyonlarda yerini aldı.

1979–2007: İlk dönem ve kariyerinin başlangıcı

Müzisyen bir babanın kızı olan Gökçe, İstanbul'da doğdu. Müzik hayatına ilkokul yıllarında aldığı piyano dersleriyle başladı. O yıllarda Konservatuvar Piyano Bölüm Başkanı Ergican Saydam'dan özel dersler aldı. Ortaokul yıllarına geldiğinde babasından gitar öğrenmeye başladı. Lise son yıllarında, şarkı sözleri yazmaya ve besteler yapmaya başladı. Gökçe, müziğin yanı sıra Şahika Tekand Tiyatro Okulu'na giderek 2 yıl oyunculuk dersleri aldı.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat & Kültür Yönetimi Bölümünü kazanan Gökçe, bir yandan okuluna devam ederken diğer yandan müzik gruplarında şarkı söylemeye ve davul çalmaya başladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2 yıl bir reklam şirketinde sanat yönetmeni olarak çalıştı. Bu süre içinde bir de kız grubu kuran Gökçe artık grubuyla konserler verip, bazı mekânlarda da sahne alıyordu. Aynı dönemlerde tamamıyla müzik yapmaya karar vererek sanat yönetmenliğini bıraktı ve 3 bayandan oluşan grubuyla davul çalmaya başladı.

20 yaşından beri yaptığı besteleri ve birikimlerini bir albümde toplamaya karar veren Gökçe, prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü üstlenen Alen Konakoğlu ile stüdyo çalışmalarına başladı. 2007 senesinde Bora Yeter'le tanışan Gökçe, aynı dönemde Bora Yeter vasıtasıyla tanıştığı yapım firması Pasaj Müzik'le anlaşarak ilk albüm çalışmalarına başladı.

2007–11: Böğürtlenli Reçel ve Beş Kuruş Yok

Gökçe ilk albümü Böğürtlenli Reçel'i Pasaj Müzik etiketiyle Haziran 2007'de piyasaya sürdü. Albümdeki 7 şarkının söz ve müziği Gökçe'ye aitti. Bunun dışında Ferda Orçun Aca'nın bir şarkısı ve Alen Konakoğlu'nun iki bestesi albümde yer aldı. Çıkış şarkısı olarak "Aradım Seni" seçildi ve ilk klip bu şarkıya geldi. İkinci şarkısı ise Ferda Orçun Aca'nın söz ve müziğini yazdığı "Vay Be Ben Neymişim"e geldi. Kral TV Video Müzik Ödülleri ve Powertürk Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" aday gösterildi. Diğer teklileri ise "Böğürtlenli Reçel", "Her Gece" ve "Seviyorum Özlüyorum" oldu.

2009'da ikinci albümü Beş Kuruş Yok'u piyasaya çıkardı. Albümde bulunan 9 şarkıdan 8'i Gökçe'ye aitti. Bu albümde üç düet (Hayko Cepkin, Esin İris ve Serdar Barçın) yer almıştır. Ayrıca daha önce Leman Sam'ın seslendirdiği " Anladım Ki" bu albümde coverlanmıştır. Albümün çıkış şarkısı R&B-rap sanatçısı Esin İris ile düet yaptığı "5 Kuruş"a geldi. Diğer tekliler ise albümde en çok beğeni alan "Anladım Ki", "Hayat" ve Serdar Barçın düeti "Şehir" oldu.

Gökçe, 2011'in Haziran ayında Alen Konakoğlu prodüktörlüğünde "Tuttu Fırlattı"yı dijital platformda satışa sundu. Ünlü bir anonim bir Balkan eseri "Tutti Frutti" nakaratta kullanıldı. Şarkının geri kalan kısmını Gökçe besteledi ve sözlerini Esin İris ile birlikte yazdı. Şarkının videosu 12 Mart 2012'de YouTube'da Gülben Ergen ve Mustafa Sandal'ın düeti "Şıkır Şıkır"ı 13.000.000 tıklanmayla geçti. Daha sonra ilk kez 13-18 milyon barajlarınca ilk kere tıklanan ilk Türk videosu oldu. 22 Ekim 2012'de Murat Dalkılıç'ın "Bir Güzellik Yap" adlı şarkısı 18.355.561 tıklanmayla rekoru Gökçe'nin elinden aldı. Halen en çok tıklanan Türk kadın müzik videosu rekoruna sahiptir. "Tuttu Fırlattı", İTÜ EMÖS Yılın En BaşArı'lıları ödül töreninde "Yılın En BaşArı'lı Şarkısı" seçildi. 1 Şubat 2012 tarhinde içinde "Tuttu Fırlattı"nın da bulunduğu Kaktüs Çiçeği albümünü yayımladı. Albümde bir Türk sanat müziği olan "Kıskanırım Seni Ben" şarkısını coverladı. Ayrıca Miss Platnum'um "Mercedes Benz" şarkısına Türkçe sözler yazan Gökçe, bu şarkıyı albüme "Kime Ne?" adıyla yer verdi.Alen Konakoğlu prodüktörlüğünde hazırlanan albümün çıkış şarkısı "Ne Yapardım?" oldu. Klibin yönetmenliğini albüm fotoğraflarını da çeken Burak Ertaş gerçekleştirdi.

Bu hızlı çıkışın ardın 2012 Altın Kelebek Ödülleri'nden "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü aldı. Ancak Gökçe'nin 4 yıllık bir sanatçı olduğunu söyleyenler üzerine Gökçe: "Bu ödül daha çok 2011'in en çok dikkat çekeni gibi bir ödül. Müzik kanalı ödülü değil. Ben esas çıkışımı geçtiğimiz yıl "Tuttu Fırlattı"yla yakaladım. Hürriyet okurları da 2011'in en iyi çıkış yapanı olarak beni görmüşler, sağ olsunlar." dedi. Aynı yıl gerçekleştiren Aslan Max 23 Nisan Ödülleri'nde "Tuttu Fırlattı", "En Sevilen Şarkı" ödülünü aldı. 15 Ağustos 2012'de albümden çıkan üçüncü şarkısı "Oh Olsun"u Onur Yayla yönetmenliğinde kliplendirdi. Bu sırada Gökçe, Pınar Kido markasının yeni yüzü oldu. Reklam filminde "Tuttu Fırlattı" şarkısı kullanıldı. kido.com.tr'nin yaptığı yarışmada, yarışma şarkısının "Tuttu Fırlattı" olması için de anlaşıldı. Gökçe'nin Kaktüs Çiçeği albümü Türkiye dışında da başarı gösterdi. Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenenlenen The First 2012 ödül töreninde Yılın Popçusu seçildi. Bununla ilgili olarak: "İlk defa ülkemin dışında bir ödülüm oldu. O da kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Çok mutluyum" dedi. 2012 Elle Style Ödülleri'nde en still sahibi müzik kadın sanatçısı olarak aday gösterildi.