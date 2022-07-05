Gökçe Gökçen kimdir? Gökçe Gökçen kaç yaşında ve mesleği nedir? Gökçe Gökçen biyografisi!

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GÖKÇE GÖKÇEN KİMDİR?

24 Eylül 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Gökçe Gökçen, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Eğitim hayatı sırasında İngiltere, Fransa ve ABD'de dil öğrenimi için bulunmuş, Belçika'da Erasmus programına katılmış, Fransa'da Strazburg Üniversitesi'nde insan hakları yüksek lisans dersleri almıştır.

İngilizce ve Fransızcayı iyi derecede ve İtalyancayı başlangıç düzeyinde bilen Gökçen, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisansını sürdürmektedir.

2016 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışan Gökçen, Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak da bulunmuştur.

Gökçe Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2010 yılında referandum çalışmaları sırasında katılmış ve 2010-2014 yılları arasında CHP Bakırköy Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Bu sürede hem yerelde, hem de gençlik kolları genel merkezinin görevlendirmesiyle uluslararası alanda çalışmalara katılmıştır. 2011 yılında gençlik kollarının yeni anayasa konusundaki önerilerini derleyen yerel komisyonda aktif olarak görev almıştır. 2015 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tüzük komisyonunda yer almış ve CHP Gençlik Kolları'nın tüzük önerileri konusunda çalışmıştır.

2013 yılında CHP Gençlik Kollarını temsilen ilk uluslararası görevini Litvanya'da yerine getiren Gökçen, 2014 yılında CHP Gençlik Kolları Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı görevine getirilmiştir. Gökçe Gökçen; bu sırada Almanya, Fransa, Belçika, Letonya, İtalya gibi birçok ülkede toplantılara katılarak sunumlar ve uluslararası eylemler yapmış ve 2015'te İsviçre'de yapılan kongrede Avrupalı Genç Sosyalistler (Young European Socialists - YES) Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Avrupa'da sosyalist ve sosyal demokrat partilerin gençlik örgütlerinin çatı kuruluşu olan Avrupalı Genç Sosyalistlerde dış ilişkiler ve feminizm alanında iki yıl görev yapan Gökçen, YES'i Gürcistan, Lübnan ve Yunanistan'da temsil etmiştir.

Gökçe Gökçen Avrupa'da sosyal demokrat örgütler içinde kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi, Akdeniz ülkelerinde göç ve mültecilik, Ortadoğu'da terör ve barış, Arap toplumlarının sosyal demokrasi ilkeleri çerçevesinde örgütlenmesi, YES tüzüğü reformu gibi konularda birçok toplantıya katılmış ve görüş sunmuştur.

Bu görevleri sırasında İstanbul'da gençlik kollarıyla birlikte "Daha iyisini inşa etmek için #DünyayıİşgalEt" adlı bir konferans düzenleyerek İngiltere, ABD, Fransa, Belçika, İsrail, Filistin ve Tunus'tan gelen gençleri bir araya getirmiş ve dünyadaki "Occupy" hareketlerinin tartışılması ve Gezi olaylarıyla karşılaştırılması için zemin oluşturmuştur.

Çanakkale'de gerçekleştirilen Adalet Kurultayı'nda da İngiltere'de İşçi Partisi'nin yakaladığı başarının, İtalya'da ve Belçika'da sosyal demokrasi ve solun tartışıldığı ve genç işsizliğinin konuşulduğu "Başka bir Avrupa Mümkün" adlı konferansın organizasyon grubunda bulunarak moderasyonunu üstlenmiştir.

Aynı zamanda Galatasaraylılar Derneği, SODEV ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği üyesi olan Gökçe Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi 36. Olağan Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçilmiştir.

Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 Ağustos ayında açıkladığı MYK listesinde İnsan Hakları Komisyonunda kendisine yer bulmuştur.