Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gökçe Gökçen hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gökçe Gökçen'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gökçe Gökçen kimdir? Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen hayatı ve biyografisi!

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Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gökçe Gökçen hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gökçe Gökçen'in hayatını araştırıyor. Peki, Gökçe Gökçen kimdir? Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GÖKÇE GÖKÇEN KİMDİR?

1991 doğumlu Gökçe Gökçen, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Programında Yüksek Lisansını tamamlamış, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku doktora programında öğrenciliğine tez aşamasında devam etmektedir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Gökçe Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2010 yılında referandum çalışmaları sırasında katılmış, Gençlik Kolları Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı ve Avrupalı Genç Sosyalistler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilmiş ve 2018 yılında Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı'nda tekrar Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Parti Meclisi üyeliğini ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir. Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayıdır.