Gökçe Bahadır Ömer dizisinden ayrıldı mı, neden? Gökçe Bahadır diziden ayrılıyor mu?

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrolde yer alan Gökçe Bahadır hakkında ise Gökçe Bahadır diziden ayrılıyor mu? Gökçe Bahadır Ömer dizisinden ayrıldı mı, neden? soruları araştırıldı.

Üç kardeşin en küçüğü olan Ömer, iç dünyası zengin, sakin ve öz konuşan bir karakterdir. Günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze'ye aşık olur. Arama motorlarında ise Gökçe Bahadır diziden ayrılıyor mu? Gökçe Bahadır Ömer dizisinden ayrıldı mı, neden? soruları araştırılıyor.

GÖKÇE BAHADIR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ömer dizisinde başrolü olan başarılı isim Gökçe Bahadır'ın senaryo gereği Amerika'ya gitmesinin ardından diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edildi. Gökçe Bahadır'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı hakkında henüz yapım ekibinden açıklama gelmedi.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır (d. 9 Kasım 1981, İstanbul), Türk oyuncu.

Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteri ile tanındı. Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile ödüller aldı. Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey ve Kulüp dizileri rol aldığı yapımlar arasındadır. 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de yayımlanan Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde "Törpü" karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayımlanan JoJo adlı çocuk programını sundu.

Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayımlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini, Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini[6] canlandırdı. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı. 2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı televizyon dizisinde jinekolog Oya Toksöz, 2021 yapımı Kulüp adlı internet dizisinde Matilda karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Avukat Azra karakterini canlandırdı. Kemal Sunal'ın oğlu oyuncu ve sunucu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. Ardından, 25 Şubat 2022 tarihinde müzisyen Emir Ersoy ile evlendi.