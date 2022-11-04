Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gökçe Atuk geliyor. Peki, Gökçe Atuk kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gökçe Atuk'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

Gökçe Atuk kimdir? merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Gökçe Atuk kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli?

GÖKÇE ATUK KİMDİR?

Gökçe Atuk, Dilek Ertek'in oğludur.

Tiffany Co. Türkiye distribütörü Dilek Ertek

DİLEK ERTEK KİMDİR?

Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olanNew York GIA'de pırlanta eğitimi aldı. 1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu. 1995'in sonunda İstanbul'da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.

DİLEK ERTEK'İN ÖZEL YAŞAMI

1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004'te boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isiminde bir oğlu var.