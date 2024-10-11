Gökben Duman neden tutuklandı, Gökben Duman ne yaptı, müstehcen VİDEOSU yayınlandı mı?

Eskişehir'de sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan ve 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gökben Duman (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖKBEN DUMAN NEDEN TUTUKLANDI?

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya yayıncısı Gökben Duman'ın çevrim içi sohbet platformlarındaki canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcenlik suçu işlediğini belirledi. Aynı zamanda, Gökben Duman'ın yayınlarından birinde şehit oğlu olduğunu öne süren bir çocuğa hakaret ettiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi evinde yakaladı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MÜSTEHCENLİK SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gökben Duman hakkında çalışma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Gökben Duman'a "müstehcenlik" suçundan işlem yapıldı. Savcılık sorgusu ardından şüpheli, tutuklanması talebiyle elleri arkasında kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi.

GÖKBEN DUMAN KİMDİR?

Youtube platformunda 400 binin üzerinde takipçisi bulunan Gökben Duman, genellikle canlı yayın ve Omegle gibi platformlarda ürettiği içeriklerle tanınıyordu. Ancak bu tanınırlığı, müstehcen içeriklerin yayılmasıyla birlikte karanlık bir boyut kazandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası, Duman'ın internet üzerindeki varlığı da büyük tepki topladı. Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik yaptığı taciz içerikli hareketler, kamuoyunun gözünde Gökben Duman ismini skandalla özdeşleştirdi.