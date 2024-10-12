Eskişehir'de sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan ve 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gökben Duman (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki, Gökben Duman kimdir? Youtuber Gökben Duman olayı nedir?

GÖKBEN DUMAN KİMDİR?

YouTube platformunda 400 binin üzerinde takipçisi bulunan Gökben Duman, genellikle canlı yayın ve Omegle gibi platformlarda ürettiği içeriklerle tanınıyordu. Ancak bu tanınırlığı, müstehcen içeriklerin yayılmasıyla birlikte karanlık bir boyut kazandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası, Duman'ın internet üzerindeki varlığı da büyük tepki topladı. Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik yaptığı taciz içerikli hareketler, kamuoyunun gözünde Gökben Duman ismini skandalla özdeşleştirdi.

GÖKBEN DUMAN OLAYINEDİR?

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya yayıncısı Gökben Duman'ın çevrim içi sohbet platformlarındaki canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcenlik suçu işlediğini belirledi. Aynı zamanda, Gökben Duman'ın yayınlarından birinde şehit oğlu olduğunu öne süren bir çocuğa hakaret ettiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi evinde yakaladı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.