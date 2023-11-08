CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devrini kapatan Özgür Özel genel başkanlık koltuğuna otururken, yeni Parti Meclisi, Bilim Kültür Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belli oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in listesindeki Gökhan Zeybek 648 oy alarak ilk sırada yer aldı. Arama motorlarında ise Gökan Zeybek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökan Zeybek'in mesleği nedir, ne iş yapıyor? soruları araştırıldı.

Gökan Zeybek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökan Zeybek'in mesleği nedir, ne iş yapıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay'ı sona erdi. İlk gün yapılan genel başkan seçiminin ardından ikinci ve üçüncü gün parti meclisi ile yüksek disiplin kurulu üyeleri seçildi. Listede yer alan isimlerden biri olan Gökan Zeybek araştırılıyor. Peki, Gökan Zeybek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökan Zeybek'in mesleği nedir, ne iş yapıyor?

GÖKAN ZEYBEK KİMDİR?

Gökan Zeybek (d. 1964, Bayburt) Türk siyasetçi ve mimar. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1983'te SODEP'te siyasi kariyerine başlamış, CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı yapmış, İstanbul'da 1994 Türkiye yerel seçimlerinde CHP Kağıthane belediye başkan adayı olmuş, 1997-1999 CHP İstanbul Yerel Yönetimler Komisyonu Sekreteri, 2001-2003 CHP İstanbul İl Spor Komisyonu Sekreteri, İstanbul'da 2004 Türkiye yerel seçimlerinde CHP Sarıyer belediye başkan adayı olmuş, CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri, 2009-2018 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi ve 2009-2011 yıllarında İBB CHP Grup Sözcüsü, 2014-2018 yıllarında Sarıyer belediye başkan yardımcısı olmuştur ve CHP parti meclis üyeliğini sürdürmektedir. TBMM 27. dönem CHP İstanbul milletvekilidir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (İASKF) yönetim kurulu üyesi (2001-2012) ve başkan yardımcısı (2008-2012), 1999-2003 Şirintepespor Kulübü başkanı (1999-2003) ve Sarıyerspor Kulübü asbaşkanı (2012-2016) olarak görev yapmıştır.

İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ayrıca Şişli Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Zeybek ile kardeşidir.

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