Birçok insan yağmur yağdığı esnada çıkan gök gürültüsü ile birlikte "Gök neden gürler?" sorusunu sormaktadır. Gök neden gürler? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki Gök gürültüsü neden olur? Gök neden gürler? Şimşek neden çakar? Şimşek ve yıldırım arasındaki farklar nelerdir? İşte detaylar.

Gök gürültüsü neden olur? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bir konudur. Gök gürültüsü, genellikle yağmur yağarken meydana çıkan, şimşek veya yıldırım esnasında gerçekleşen patlamanın sesine denebilir. Ayrıca şimşek ve yıldırım her ne kadar birbirine benzetilse de aralarında farklar vardır.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ NEDİR?

Gök gürültüsü, şimşek ve yıldırım esnasında oluşan patlamaya benzer yüksek ses anlamına gelmektedir. Şimşek sonucu meydana gelen yıldırım demetlerini çevreleyen havada şiddetli bir basınç ve sıcaklık yükselmesi görülür. Yıldırım demetlerini çevreleyen havada oluşan bu ani sıcaklık ve basınç değişimi havanın hızla genleşmesine neden olur. İşte, havanın bu ani genleşmesi sonik ses dalgası yaratır, ki bu da gök gürültüsünü meydana getirir.

ŞİMŞEK VE YILDIRIM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Şimşek elektrik yüklü bir bulut ile diğer bir bulut arasındaki elektrik boşalmasıdır. Önceden tahmin edilmesi oldukça zordur. Fakat belli hava koşullarında meydana gelir.

Yıldırım ise; bulut ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalmaları olarak tanımlanır. Yıldırım, zikzaklı bir yol takip ederek kollar hâlinde aşağı doğru iner. Genellikle şiddetli bir yağmurla birlikte görülür. Yıldırım, gök gürültüsü ve şimşekten oluşan, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalmasıdır.