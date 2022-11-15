Türk tarihinin en önemli yeminlerinden olan 'Gök girsin kızıl çıksın' ne anlama gelmektedir? Vatandaşlar bu sözün anlamını ve hikayesini araştırmayı sürdürüyor. Peki gök girsin kızıl çıksın ne demek, anlamı nedir? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Türk tarihine baktığımız zaman günümüze kadar gelmiş pek çok anlamlı söz ve deyimler görebiliriz. Gök girsin kızıl çıksın sözü de tam da bahsi geçen, eski Türk toplumlarından bugüne kadar gelmiş anlamını muhafaza eden bir sözlerden biridir. Peki, gök girsin kızıl çıksın ne anlama gelir? Detaylar haberimizde...

GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN NE DEMEK?

Gök girsin kızıl çıksın" Türk tarihinin en önemli yeminlerindendir. Yeni su verilmiş çelik üzerindeki mavi rengi görmedikçe anlamı kavranılamayan yemindir. Kızıl ise kanın rengidir. Ayrıca Türklerde silah üzerine yemin etme geleneğinin ilk örneğidir. Kılıç kabzası tutularak söylenen bu yeminin anlamı "eğer sözümde durmazsam bu kılıç bedenime gök gibi girsin, kanıma bulanarak çıksın"dır.

GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN NE ANLAMA GELİR?

Gök girsin kızıl çıksın sözünün anlamına girmeden evvel, Türk tarihine ait bazı ayrıntılarının ele almalıyız ki bu önemli sözün anlamı daha net kavranabilsin.

Eski Türk toplumları yani atalarımız, var oluşlarından beri askerliğe ve vatanı muhafaza etmeye oldukça önem verirlerdi. Bir askerin vatanı için kendini siper ederken en önemli yoldaşları, içindeki vatan sevgisi ve silahıdır. Atalarımız zamanında silah kuşanan her Türk, silahı üzerine yemin ederdi ki günümüzde hala askerlerimiz bu geleneği sürdürmektedir. Gök girsin kızıl çıksın yemini de atalarımızın kılıçları üzerine ettiği, oldukça anlamlı bir yemindir. Asker ve komutanlar savaşa giderken ya da görev alırken kılıçlarını havaya kaldırarak 'Gök girsin kızıl çıksın' yeminini ederlerdi. Yemindeki 'gök' kelimesi, çeliğin eridikten sonra su verilmesi üzerine mavi rengini almasından esinlenilerek kullanılmıştır, 'kızıl' kelimesi ise kanı temsil eder. Bu yemin, eğer ki sözümden dönersem bu kılıç bedenime gök gibi girsin kızıl çıksın (kanımı akıtsın) anlamına gelir.