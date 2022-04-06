Gök Girsin Kızıl Çıksın ne demek? - Haberler

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Gök Girsin Kızıl Çıksın ne demek?

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Gök Girsin Kızıl Çıksın ne demek?

Sıkça duyduğumuz ama anlamını bilemediğimiz sözler arasında yer alan Gök Girsin Kızıl Çıksın sözü sosyal medyada, TV'de sıkça karşımıza çıkan halk tarafından siyasi liderlere kadar duyabileceğimiz sözler arasında yer almaktadır. Peki, Gök Girsin Kızıl Çıksın ne demektir?

Gök Girsin Kızıl Çıksın ne demek? Sıkça duyduğumuz ama anlamını bilemediğimiz sözler arasında yer alan Gök Girsin Kızıl Çıksın sözü sosyal medyada, TV'de sıkça karşımıza çıkan halk tarafından siyasi liderlere kadar duyabileceğimiz sözler arasında yer almaktadır. Peki, Gök Girsin Kızıl Çıksın ne demektir? İşte yanıtı...

GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN NE DEMEK?

Gök girsin kızıl çıksın sözü Türklerde silah üzerine yemin etmenin ilk geleneği olarak gösterilir. Kılıç kabzasına tutularak söylenen "gök girsin kızıl çıksın" sözü "eğer ki sözümde durmazsam bu kılıç bedenime gök gibi girsin, kanıma bulanarak çıksın" anlamına gelmektedir.

Gök Girsin Kızıl Çıksın ne demek?

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