TRT 1'in en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı bugün var mı, yok mu merak edildi. Diziler bazen kendi günüde yayınlanmayabiliyor. Diziyi saatinde canlı olarak izlemek isteyen seyirciler, Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? Gönül Dağı bu akşam yok mu, bitti mi? Gönül Dağı bugün yok mu, niye yok? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? Gönül Dağı bu akşam yok mu, bitti mi? Gönül Dağı bugün yok mu, niye yok?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Gönül Dağı bu akşam yeni bölümü ile 21:00 'da TRT 1'de başladı. Dizi yeni bölümüyle her hafta 21:00 'da başlıyor. 20:00 'da ise özeti ekranlara geliyor.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...

GÖNÜL DAĞI KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.