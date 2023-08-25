Göcek, Türkiye'nin Lüks Yatlarının Buluşma Noktası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Göcek, ülke ekonomisine önemli gelir sağlayan 1500'ü aşkın yat bağlama kapasitesiyle lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. Turistik Göcek Mahallesi, sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismi ağırlıyor. Bölgedeki koylar, berrak suyuyla ziyaretçilere güzel deneyim sunuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1500'ü aşkın yat bağlama kapasitesiyle ülke ekonomisine önemli gelir sağlayan Göcek, lüks yatlara ev sahipliği yapıyor.

Büyükova, Akvaryum, Bedri Rahmi, Yassıca Adası, Tersane, Göbün ve Kleopatra koylarıyla öne çıkan turistik Göcek Mahallesi, her yıl sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismi ağırlıyor.

Bölgede faaliyet gösteren günübirlik teknelerin de ziyaret ettiği koylar, akvaryumu andıran berrak suyuyla ziyaretçilerine güzel deneyim sunuyor.

Lüks gulet, motor yat ve özel tekneleriyle bölgeyi ziyaret eden çok sayıda turist, yüzlerce yatla mavi sularda tatilin keyfini çıkarıyor.

Mavi ile yeşilin bütünleştiği koylarda demirlenen yatlardaki tatilciler, denize girerek, güneşlenerek dinlenme fırsatı buluyor.

Göcek açıklarında seyre çıkan yatlar Anadolu Ajansı (AA) ekibince helikopterden görüntülendi.