Yaz mevsiminin yaklaşması ile tatil planı yapan vatandaşlar internette araştırmalar yapmaya başladı bile. İnternette en çok aranan yerlerden biri de Göcek oldu. Göcek bu başarısını sonuna kadar hak ediyor. Göcek sunduğu imkanları ve kaliteli ortamı ile tatilcilerin uğrak noktası. Peki bu kadar adından söz ettiren Göcek nerede? Göcek nereye bağlı? Göcek hangi ilde? Göcek hakkında bilgiler! Detaylar haberimizde.

GÖCEK NEREDE?

Göcek, Muğla (ili)'nde Fethiye ilçesine bağlı bir mahalledir. Göcek Mahallesi adı geçmişte yerleşim bölgesinde bulunan Göçek adlı gruptan gelmiştir.

GÖCEK COĞRAFİ KONUMU

Göcek Mahallesi, Fethiye İlçesi'nin batısında ve Dalaman İlçesi ile sınırında bulunmaktadır. Batısı Akdeniz, kuzey batısı Dalaman İlçesi, kuzeyi Gökçeovacık Mahallesi ve doğusunda İnlice Mahallesi bulunmaktadır.

GÖCEK ULAŞIM

Muğla veya Fethiye üzerinden Otobüs veya dolmuş ile kendi aracınız ile tekne yat vb. deniz ulaşımı ile Dalaman Havaalanı aracılığı ile uçakla gidilir. 2006 yılında tamamlanan Göcek tüneli sayesinde, Göcek ile Dalaman Havaalanı arası 22 km den 18 km ye inmiştir.

GÖCEK HAKKINDA BİLGİLER

Adını yöre halkının göç zamanını hadi göçek şeklinde haberleşmesi sonucu zamanla alındığı rivayet edilir. T.C. Dahiliye Vekâleti, son taksimatı mülkiyede köylerimizin adları Ankara 1928 dizelgesinde KÖYCEK İSKELESİ olarak geçmektedir. Komşu köy Gökçeovacık, KÖYCEK OVASI olarak geçmektedir.

Yerleşik nüfusu 6.590 'dır. Yaz aylarında bu sayı 9,000 inin üzerine çıktığı düşünülmektedir. Mavi Yolculuk çıkış ve bitiş noktası olarak yoğun yat trafiğine sahiptir. Özellikle uluslararası sulardan gelen uzun yol gezginleri için kapalı körfezi ile sakin ve güvenli bir limandır. Temiz Akdeniz suları, yemyeşil çam ormanları ve plajları ile saklı bir cennet kabul edilen Koyları ve adaları ile deniz yolcuları için vazgeçilmez bir rota haline getirmiştir. Tatil amacı ile kara yolu ile gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek kapasitede kaliteli konaklama birimleri, günübirlik tekne turu hizmeti veren eğlenceli sahili ve yakın mesafelerdeki birçok plaj ve koyu ile tatilciler için değişik bir alternatiftir.

GYC tarafından her yıl 19 Mayıs ve 10 Kasım haftasında düzenlenen iki ayrı Regatta (yelken yarışı) yapılmaktadır. Yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının yer aldığı yarışlar beldeye renk ve popülarite katmaktadır.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan) kutlamalarıda şenlik havasına dönüşerek yıllar içerisinde kalıcı bir düzenleme haline gelmiştir. Her yıl 23 Nisan kutlamalarındaki etkinliklere katılmak ve izlemek amacı ile çevre beldelerden ziyaretçiler gelmekte.

Karayolu ile gelen ziyaretçilerin geceleyebileceği her standarda uygun Oteller, Apart Oteller, Pansiyonlar vardır. Bunun yanı sıra, sahil boyunca ve çarşı içinde çok sayıda restoran, cafe ve bar bulunmaktadır.

Bölgemizin bir başka şanslı tarafı ise yine özel arabayla veya otobüs ve dolmuşla Sarıgerme, Ölüdeniz, Dalyan gibi ören yerlerine 30 dakika ile 45 dakika arasında ulaşabilmesidir.

GÖCEK KOYU HAKKINDA

Beldede büyük ve uluslararası yat gezisi açısından önem arz eden altı adet yat limanı bulunmaktadır. Beldenin en önemli özelliği son derece korunaklı ve geniş bir körfez içerisinde yer alan ada ve koyları bünyesinde barındırmasıdır. Bunların doğal sonucu olarak gelişmiş bir yat gezisi gizli gücüne sahiptir.

Yat Limanları:

Belediye Marina

Skopea Marina

D-Marin

Club Marina

MarinTurk Village Port

MarinTurk Exclusive

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