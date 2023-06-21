'Göcek Gürsu, Pırnaz Yayla Göçü' başladı

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Göcek Gürsu, Pırnaz Yayla Göçü', kortej yürüyüşüyle başladı. Bölgeye özgü yöresel kıyafetler giyen Yörükler, davul zurna eşliğinde yürüdü. Batı Torosların en büyük yayla Yörük göçü olarak bilinen yayla yürüyüşünün kortejine, yerli ve yabancı turistler de eşlik etti.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Göcek Gürsu, Pırnaz Yayla Göçü', kortej yürüyüşüyle başladı. Bölgeye özgü yöresel kıyafetler giyen Yörükler, davul zurna eşliğinde yürüdü.

'Batı Torosların en büyük yayla Yörük göçü' olarak bilinen yayla yürüyüşünün kortejine, yerli ve yabancı turistler de eşlik etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in de yer aldığı temsili yayla göçüne yoğun katılım oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Göcek Şalvar Grubu gösteri yaptı. Göcek Türk Halk Müziği Korosu'nun konserinin ardından plaket takdimi yapıldı. Fethiye Belediyesi sanatçıları Ali Tunç ve Mustafa Selçukoğlu da Göcek Meydanı'nda konser verdi.

Göcek'ten başlayan yürüyüş, sırasıyla Gökçeovacık-Karacaören-Kayacık-Çöğmen-Darıyeri-Karanfilli-Ağla Yaylası-Deyne Çayı Taşçılar-Gürsu-Pırnaz-Salabaa istikametinde devam edecek.