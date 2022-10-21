Göce Çorbası tarifi! Masterchef Göce Çorbası nedir, nasıl yapılır? Göce Çorbası için gerekli malzemeler! Göce Çorbası hangi yöreye ait?

Masterchef 21 Ekim yarışmasında şefler tarafından Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası yapılması istendi. Peki Masterchef Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası nasıl yapılır? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası yemek tarifi! Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası nasıl yapılır? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası yemeği tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası yemek tarifi nasıldır? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası yemeği nasıl yapılır? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası nasıl yapılır? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası için gerekenler neler?

BILDIRCIN YUMURTALI GÖCE ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

45 gr mısır nişastası

4 adet bıldırcın yumurtası

100 gr haşlanmış mısır

100 gr haşlanmış fasulye

50 gr kalın bulgur

60 gr tereyağı

1lt su

60 gr domates salçası

150 gr soğan

Tuz

Karabiber

BILDIRCIN YUMURTALI GÖCE ÇORBASI NASIL YAPILIR? BILDIRCIN YUMURTALI GÖCE ÇORBASI TARİFİ

Bıldırcın yumurtalarını haşlayıp bir kenara ayırınız.

Küp küp doğranmış soğanları salça ile birlikte tereyağında kavurunuz.

Suyunu ilave ekip 2-3 dk kaynatınız.

Karışımın üzerine önce bulguru sonra mısır ve fasulyeyi ekleyerek karıştırmaya devam ediniz.

Bir kapta az miktar su ve nişastayı karıştırınız.

Yemeğin üzerine dökerek, üzerine tuz ve karabiberi ekleyiniz ve 25 dakika karıştırarak pişiriniz.

Yumurtaları ikiye kesin ve çorbayı ocaktan almadan önce ilave ediniz.

Tabaklara alarak servis ediniz.