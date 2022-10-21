Göce Çorbası tarifi! Masterchef Göce Çorbası nedir, nasıl yapılır? Göce Çorbası için gerekli malzemeler! Göce Çorbası hangi yöreye ait?
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Masterchef 21 Ekim yarışmasında şefler tarafından Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası yapılması istendi. Peki Masterchef Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası nasıl yapılır? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası yemek tarifi! Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası nasıl yapılır? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası yemeği tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası yemek tarifi nasıldır? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası yemeği nasıl yapılır? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası nasıl yapılır? Bıldırcın Yumurtalı Göce Çorbası için gerekenler neler?
BILDIRCIN YUMURTALI GÖCE ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
45 gr mısır nişastası
4 adet bıldırcın yumurtası
100 gr haşlanmış mısır
100 gr haşlanmış fasulye
50 gr kalın bulgur
60 gr tereyağı
1lt su
60 gr domates salçası
150 gr soğan
Tuz
Karabiber
BILDIRCIN YUMURTALI GÖCE ÇORBASI NASIL YAPILIR? BILDIRCIN YUMURTALI GÖCE ÇORBASI TARİFİ
Bıldırcın yumurtalarını haşlayıp bir kenara ayırınız.
Küp küp doğranmış soğanları salça ile birlikte tereyağında kavurunuz.
Suyunu ilave ekip 2-3 dk kaynatınız.
Karışımın üzerine önce bulguru sonra mısır ve fasulyeyi ekleyerek karıştırmaya devam ediniz.
Bir kapta az miktar su ve nişastayı karıştırınız.
Yemeğin üzerine dökerek, üzerine tuz ve karabiberi ekleyiniz ve 25 dakika karıştırarak pişiriniz.
Yumurtaları ikiye kesin ve çorbayı ocaktan almadan önce ilave ediniz.
Tabaklara alarak servis ediniz.