Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı gibi detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatına, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 100 il göç uzman yardımcısı alınacak. Peki, Göç idaresi başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Göç idaresi başkanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Sınava başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesine yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 100 il göç uzman yardımcısı alınacak. Peki, Göç idaresi başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Göç idaresi başkanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Sınava başvuru şartları nelerdir? Sınavın yeri ve saati ne? Detaylar haberimizde...

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatına, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 100 il göç uzman yardımcısı alınacak. Söz konusu alım için başvurular, 30 Aralık 2022 - 9 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini 30 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP32, KPSSP36 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

1- Giriş Sınavının yazılı bölümü 29 Ocak 2023 (Pazar günü) tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00'da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

2- Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.