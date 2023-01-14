Göç İdaresi Başkanlığı düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı Genel Haberleri Göç İdaresi Başkanlığı düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandı, 2 bin 231 düzensiz göçmen sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 1-5 Ocak arasında düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı. Göç İdaresi Başkanlığı düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandı, 2 bin 231 düzensiz göçmen sınır dışı edildi ANKARA - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 1-5 Ocak arasında düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı. Göç İdaresi yaptığı paylaşımda, " 6-12 Ocak tarihleri arasında, 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandı. 2 bin 231 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te 3 bin 349 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 19 bin 968 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor" ifadelerini kullandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel İçişleri Bakanlığı Genel Haberler

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