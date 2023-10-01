"Göbeklitepe neden bu kadar önemli?" Merak konusu oldu. 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ilk boyalı heykel, Karahantepe'de ise en gerçekçi insan heykellerinden biri bulundu. Peki, Göbeklitepe nerede, hangi şehirde, tarihi kaç yıllık? Göbeklitepe ve Karahantepe'de ne bulundu? İşte detaylar..

Göbeklitepe nerede, hangi şehirde, tarihi kaç yıllık? Göbeklitepe ve Karahantepe'de ne bulundu, neden bu kadar önemli?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmalarının sürdüğü Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni buluntular gün yüzüne çıkıyor. Peki, Göbeklitepe nerede, hangi şehirde, tarihi kaç yıllık? Göbeklitepe ve Karahantepe'de ne bulundu, Göbeklitepe neden bu kadar önemli? Detaylar haberimizdedir…

GÖBEKLİTEPE VE KARAHANTEPE'DE NE BULUNDU?

Tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler Projesi kapsamında, bu yıl 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda, son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı.

Bakanlıkça yürütülen kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe'nin "D yapısında" kireç taşından yapılmış ve gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu. Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülen eser, döneminden bugüne uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

Göbeklitepe'de keşfedilen yaban domuzu heykeli, "H şeklinde" bir sembol, bir hilal, iki yılan ile üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde yer alıyor.

KARAHANTEPE'DE GERÇEKÇİ İNSAN HEYKELİ

Karahantepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında ise bir insan heykeli günyüzüne çıkarıldı. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday 2,3 metre yüksekliğindeki insan heykeli, bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş bulundu.

Ölü bir insanı çağrıştıran, kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda, duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara ulaşıldı.

GÖBEKLİTEPE NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE, TARİHİ KAÇ YILLIK?

Göbeklitepe, Türkiye'nin güneydoğusundaki Şanlıurfa ilinde yer almaktadır. Şanlıurfa il merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktadır. Göbeklitepe'nin tarihi, yaklaşık olarak 9,600 ila 9,000 yıl öncesine, yani M.Ö. 7,600 ila 7,000 yıllarına kadar gitmektedir. Bu, Göbeklitepe'nin bilinen en eski tapınak kompleksi ve insanlık tarihinde bilinen en eski yapılar topluluğu olduğu anlamına gelir.

GÖBEKLİTEPE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Göbeklitepe, birçok açıdan büyük bir öneme sahiptir ve arkeoloji dünyasında çığır açan bir keşif olarak kabul edilir.

Tarihi Önemi: Göbeklitepe, bilinen en eski tapınak kompleksi ve insanların inşa ettiği en eski megalitik yapılar topluluğudur. M.Ö. 9,600 ila 7,000 yılları arasına tarihlenmektedir. Bu, insan medeniyetinin daha önce düşünülenden çok daha erken bir dönemde karmaşık inşaat projeleri gerçekleştirebildiğini gösterir.

İnşaat Tekniği: Göbeklitepe'deki sütunlar ve taşlar, o dönemdeki inşaat teknikleri hakkında önemli bilgiler sunar. Büyük taş blokların taşınması, yerleştirilmesi ve oyulması gibi karmaşık işçilik ve mühendislik becerileri sergilenmiştir.

Dini ve Kültürel Önem: Göbeklitepe, ritüel ve ibadet amaçları için kullanılan büyük taş sütunlar içerir. Bu, erken dönem insanlarının dini inançlarına dair önemli bilgiler sunar ve onların topluluk yaşamını düzenlemek için kullandıkları bir ibadet merkezi olduğu düşünülmektedir.

Tarih Öncesi Topluluklar: Göbeklitepe, avcı-toplayıcı toplulukların yerleşik hayata geçişini ve karmaşık toplumların gelişimini göstermesi açısından büyük önem taşır. Bu, insan medeniyetinin evrimsel bir aşamasını temsil eder.

UNESCO Dünya Mirası: Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilmiştir. Bu, bu antik alanın uluslararası önemini vurgular.

Bilimsel Araştırmalar: Göbeklitepe, arkeologlar ve tarihçiler için zengin bir araştırma ve inceleme konusu olmuştur. Bu sayede insanlık tarihini daha iyi anlamak ve erken dönem medeniyetler hakkında bilgi edinmek mümkün olmaktadır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe'nin D yapısında kireçtaşından yapılmış ve gerçek boyutlu olan bir yaban domuzu heykeli bulundu. İşte o açıklama: "Tarihin Sıfır Noktasında Heyecanlandıran Keşifler! Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni buluntular gün ışığına kavuştu. 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı."