Göbeklitepe depremden etkilendi mi? Deprem bölgesinde son durum ne?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük derem 10 ilde yakından hissedildi. Binlerce bina yıkıldı. Birçok vatandaş enkaz altında kaldı birçok vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Depremden etkilenen ilerden birsi olan Adıyaman'da dünya mirası listesinde bulunan Nemrut Dağı ile Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan tarihi Göbeklitepe depremden etkilenip etkilenmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Göbeklitepe depremden etkilendi mi? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili yakından etkileyen deprem, tarihi eserleri de etkiledi. Tarihi Roma dönemine dayanan Gaziantep Kalesi'nin surlarını yıkılması, bölgede yer alan diğer tarihi eserlerin de durumunu akıllara getirdi.Adıyamanda yer alan Dünya Kültür miras listesinde yer alan Nemrut dağı ile Şanlıurfa'daki Göbeklitepe nin depremden zarar görüp görmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Göbeklitepe depremden etkilendi mi? Tarihi Diyarbakır kalesi yıkıldı mı? Deprem bölgesinde son durum ne? Detaylar haberimizde...

GÖBEKLİTEPE DEPREMDEN ETKİLENDİ Mİ?

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri oldu. Sarsıntı, 10 ilde yıkımlara neden oldu. Gaziantep, Adıyaman, Adana, Osmaniye gibi illeri etkileyen felakette tarihi eserler de zarar gördü. Gaziantep Kalesi'nin etkilendiği depremin vurduğu illerden Adıyaman'daki Nemrut Dağı ile Şanlıurfa ki Göbeklitepe için de UNESCO alarm verdi. UNESCO, Türkiye'de ise, Dünya Mirası alanındaki Diyarbakır Kalesi ve bitişiğindeki Hevsel Bahçeleri çevresinde "birkaç binanın çökmesinden" üzüntü duyduğunu açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM NE?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 391'e, yaralı olarak kurtulanların sayısının 62 bin 914'e yükseldiğini duyurdu. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.