Gnocchi Alla Romana tarifi! MasterChef Gnocchi Alla Romana nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Gnocchi Alla Romana hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Gnocchi Alla Romana hazırladı. Peki, Gnocchi Alla Romana nedir? Gnocchi Alla Romana nasıl yapılır? Gnocchi Alla Romana nedir?

İtalyan mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Gnocchi Alla Romana ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Gnocchi Alla Romana nasıl yapılır? Gnocchi Alla Romana nedir? Gnocchi Alla Romana nasıl yapılır, Gnocchi Alla Romana yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Gnocchi Alla Romana yapıldı, evde klasik Gnocchi Alla Romana yapıldı! İşte en güzel Gnocchi Alla Romana!

GNOCCHİ ALLA ROMANA TARİFİ!

• 80 gr tuzsuz tereyağı

• 1 litre tam yağlı süt

• 250 gr irmik, ince veya iri (ben ince kullandım, tavsiye ederim)

• 1 çay kaşığı hindistan cevizi, ince rendelenmiş

• 100 gr parmesan, ince rendelenmiş

• 2 yumurta sarısı

• 40 gr olgun çedar peyniri, gnocchi'yi serpmek için ince rendelenmiş

• Tuz ve biber

YÖNTEM :

Tereyağı ve sütü orta boy bir tencereye koyun ve 1 çay kaşığı tuz ve iyice öğütülmüş karabiber ile tatlandırın. Orta-yüksek ateşte yerleştirin.

Tereyağı eriyip süt kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve irmik, hindistan cevizi, parmesan ve yumurta sarısını ekleyin. Pürüzsüz ve tutarlı olana kadar karıştırın. (Dokusu patates püresine benzer).

Tavayı tekrar ateşe verin ve karışım koyulaşana kadar sürekli karıştırmaya devam edin. Bu 3-4 dakika sürecektir. Karışım tıpkı choux böreği gibi tavanın kenarlarından ayrılmaya başlayacak.

10 – 15 dakika kadar soğumaya bırakın, daha fazla değil, aksi takdirde karışım kırılgan hale gelir ve yuvarlamakta zorluk çekersiniz.

Çalışma yüzeyinize yaklaşık 30*40 cm boyutunda iki büyük parça streç film yerleştirin ve karışımın yarısını her parçanın üzerine dökün. Her biri yaklaşık 4 cm genişliğinde ve 38 cm uzunluğunda 2 hurma rulosu oluşturacak şekilde yuvarlayın. Daha sonra çalışmayı kolaylaştırmak ve sertleştirmek için buzdolabında en az 2 saat bekletin.

Fırını fan gücüyle 180°C'ye önceden ısıtın.

Plastik ambalajı çıkarıp atın, her ruloyu 1-1/2 cm kalınlığında diskler halinde kesin. Bunları yaklaşık 23*33 cm'lik bir fırın tepsisine hafif üst üste gelecek şekilde dizin.

Üzerine peynir serpin (arzunuza göre kaşar veya başka)

Daha sonra peynir eriyene kadar 15 dakika pişirin. Fırını (yüksek sıcaklık) ızgara konumuna getirin ve gnocchi'yi sıcaklığın yaklaşık 10 cm altına yerleştirin. Üst kısmı altın rengi kahverengi olana kadar yaklaşık 2-3 dakika ızgara yapın, servis yapmadan önce 5 dakika bekletin.