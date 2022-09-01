Günümüzde birçok farklı sosyal medya hesabı ve internet üzerinde yer alan hizmet hesaplarımızın şifresini unutabilmekteyiz. Genellikle şifresi en sık unutulan hizmetlerden birisi de Google tarafından hizmet verilen, Gmail servisidir. Android, iOS, Web gibi farklı platformlarda bu işlemi aynı adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Gmail şifremi unuttum, ne yapmalıyım? Gmail şifremi nasıl yenilerim? Gmail şifremi nasıl sıfırlarım?

Google tarafından sağlanmakta olan Gmail e-posta servisi, Google şirketinin hizmet vermekte olduğu diğer araçlar ile birlikte senkronize bir şekilde çalışmaktadır. Bu neden Gmail şifresini unutan bir kişi Google'ın diğer hizmetlerinden de faydalanamamaktadır. Google hizmetlerini kullanamayan kullanıcıların internet üzerinde en çok merak edip araştırdığı konu ise Gmail şifremi unuttum, ne yapmalıyım? Sorusu oluyor. Birçok farklı yerde ve zamanda kullanılması gereken servisler, kullanıcılar tarafından da sık sık kullanılmaktadır. Peki, Gmail şifremi unuttum, ne yapmalıyım? Gmail şifremi nasıl yenilerim? Gmail şifremi nasıl sıfırlarım?

GMAİL ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

Gmail şifrenizi unuttuysanız ilk yapmanız gereken işlem son hatırladığınız şifreleri denemek olacaktır. Şifrenizi unuttuğunuzdan emin olduktan sonra şifre sıfırlamak için gerekli olan adımları izleyerek Gmail şifrenizi sıfırlamanız gerekmektedir. Gmail şifre sıfırlama işlemi ile birlikte, unutmuş olduğunuz Gmail şifrenizin yerine yeni bir şifre oluşturabileceksiniz. Bu sayede yeni oluşturmuş olduğunuz Gmail şifresi ile Google tarafından sağlanmakta olan hizmetleri kullanmaya devam edebileceksiniz.

GMAİL ŞİFRE SIFIRLAMA NASIL YAPILIR?

Gmail şifre sıfırlama işlemini gerçekleştirebilmek için öncelikle Gmail giriş ekranına giderek bu kısımdan telefon numarası veya Gmail adresinizi girmeniz gerekmekte. Gmail giriş ekranı için www.accounts.google.com/signin adresine giriş yapmanız gerekiyor.

İlk olarak giriş yapmak istediğiniz hesabın Gmail adresini veya hesabınız adına bağlı olan telefon numaranızı girin ve sonraki butonuna tıklayın. Daha sonra açılan şifre ekranında yer alan "Şifrenizi mi unuttunuz?" seçeneğine tıklayın. Eğer telefon numaranız Gmail adresiniz ile ilişkilendirilmiş ise bu adımda telefon numaranıza gelecek olan kod ile de şifre sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer iki seçeneğe de erişiminiz yok ise tekrardan "Şifrenizi mi unuttunuz?" seçeneğine tıklayın. Burada yer alan ekranda, ekli olan mail adresinize bir doğrulama maili gönderilecektir. Mail adresinize gelen kodu ekranda yer alan kısma girerek ileri butonuna basmanız gerekiyor. Daha sonra açılan ekrandan yeni bir şifre girerek şifrenizi yenisi ile değiştirmeniz gerekiyor. Alt kısımda yer alan "onayla" kısmına ise şifrenizin birebir aynısını girerek yeni şifrenizden emin olduğunuzu göstermeniz gerekiyor.