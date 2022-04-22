Gmail şifresi nasıl değiştirilir? Gmail ve E-posta şifremi unuttum ne yapmalıyım? Gmail şifre değiştirme!

Hergün yüzbinlerce kişinin kullandığı Google arama moturunun ücretsiz kullanıcıların hizmetine sunduğu gmail şifreleri birçok kişi tarafından unutulmakta. "Gmail şifre değiştirme" ve "Gmail şifremi unuttum ne yapmalıyım?" gibi soruların cevapları internet kullanıcıları tarafından en çok aratılan sorular arasında yer almakta. Gmail şifresi değiştirme ve gmail hesabına giriş ile ilgili detaylı bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz. Bulunduğumuz öneriler sayesinde şifrenizi güvenlik nedenleriyle değiştirebilir, unuttuysanız sıfırlayabilirsiniz.

GMAIL ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Bilgisayar üzerinden hesaba erişmek için;

Gmail ana sayfaya ilerleyin giriş yapma kısmının alt kısmında yer alan "şifrenizi mi unuttunuz" bölümüne tıklayın. Eğer hesabınız telefon ya da tablet gibi bir yerden daha önce giriş yapılmış ise bu cihazlar üzerinden gelecek onay ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ancak bu yolu denemek istemiyorsanız "başka bir yöntem dene" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Eğer gmail adresiniz herhangi bir cihaz üzerinde açık değil ise hesabınıza referans olarak gösterdiğiniz başka mail adresiniz varsa buraya yollayabileceğiniz doğrulama koduyla gmail adresinize giriş yapabilirsiniz.

Başka bir mail adresinizi hesabınıza tanımlamadıysanız tekrar "başka bir yöntem dene" seçeneği ile karşınıza telefon ile doğrulama yöntemi çıkacaktır. Numaranın size ait olduğundan emin olmanız halinde göndereceğiniz mesaj ya da çağrı ile size iletilecek doğrulama kodunu açılan sayfadaki boşluğa girerek hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz.

Telefon üzerinden hesaba erişmek için;

Bilgisayar'dan farklı seçenek olarak size ilk seçenekte hatırladığınız son şifreyi sorması eğer daha önce girdiğiniz bir şifreyi hatırlıyorsanız gmail hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz.

GMAİL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Bilgisayar üzerinden şifre değiştirmek için;

Google hesabınızı açın, Oturum açmak gerektirebilir. Profil resminize tıklayın alta doğru açılan sekmede "Manage your Google Account" ya da "Google Hesabınızı yönetin" bölümüne tıklayın. Açılan sayfada "Güvenlik" bölümüne tıklayın. Ardından "Google'da oturum açma" bölümünden "şifre" bölümüne tıklayın bu bölümde sizden tekrar mevcut şifrenizi girmenizi isteyecek. Şifrenizi doğru girmeniz halinde yeni şifre oluşturma sayfası gelecek ve yeni şifrenizi girebileceksiniz.

Android ve İOS üzerinden şifre değiştirmek için;

Google hesabınızı açın, Oturum açmak gerektirebilir. Profil resminize tıklayın alta doğru açılan sekmede "Manage your Google Account" ya da "Google Hesabınızı yönetin" bölümüne tıklayın. Ayarlar sayfasına geldiğinizde sağa doğru kaydırarak "Güvenlik" bölümüne ve burada "Google'da oturum açma" bölümünden "Şifre" bölümüne tıklayın. Bu bölümde mevcut şifrenizi tekrar girmenizi isteyebilir. Mevcut şifrenizi girdikten sonra yeni şifre sayfası açılacak burada yeni şifre belirleyebilirsiniz.

GMAİL HESABININ ÇALINMASINA NASIL ENGEL OLUNUR?

Teknolojinin gelişimini sürdürmesiyle birlikte hemen hemen her yerde mail adreslerimiz alınmakta ve kredi kartı, ekstreleri, özel bilgiler, iş yeri ve hastanelere kadar birçok yerde mail adreslerimiz kullanılmakta. Bu kadar şahsi bilgiye sahip olan mail adreslerimizi çalınmaya karşı mutlaka korumaya almamız gerekmekte.

Hesaplarınızın çalınmasına engel olmak için yapmanız gerekenler ise öncelikle Gmail hesabınızı mutlaka başka bir mail adresine bağlayın bu sayede olası bir referans ya da doğrulama kodu istenmesi durumunda diğer adresiniz üzerinden kolaylıkla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca telefon numaranız ile gmail adresinizi bağlamanız doğrulama kodlarının direkt olarak telefon numaranıza mesaj ya da çağrı şeklinde gelmesini sağlayacak bu nedenle şifre değişimi ve olağan dışı girişlerin mesajını almanız sağlanacaktır.

Bunun haricinde iki faktörlü doğrulamayı açarak şifreyi doğru girseniz bile telefon üzerinden onay vermeniz gerekecek ve çalınmaya karşı ekstra güvenlik sağlayacaktır.

Bütün bunların dışında Gmail şifrenizi kimseyle paylaşmamanız ve güvenliği zayıf ortamlarda bilgisayarda oturumların açık bırakılmaması hesabınızın çalınmasına engel olacaktır.

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