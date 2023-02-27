Google'ın sunduğu reklam destekli ücretsiz bir e-posta hizmeti olan Gmail'e giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşayınca arama motorlarında Gmail çöktü mü? Gmail sorun mu var? 27 Şubat Gmail neden açılmıyor? sorularını arattı.

Gmail'e giriş yapamayan kullanıcıların merak ettikleri arasında Gmail çöktü mü? Gmail sorun mu var? 27 Şubat Gmail neden açılmıyor? soruları yer aldı. 27 Şubat günü Gmail'e giriş yapmak isteyenler sorunla karşılaşınca Gmail çöktü mü? Gmail sorun mu var? 27 Şubat Gmail neden açılmıyor? sorularını araştırdı.

GMAİL ÇÖKTÜ MÜ?

27 Şubat günü Gmail'de bazı teknik problemler meydana geldi. Ekipten henüz bir açıklama gelmedi.