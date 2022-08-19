Gluten nedir? Hangi besinlerde bulunur? Gluten alerjisi nedir?

Günümüzde son zamanlarda gluten alerjisi kavramını çok duymaya başladık. Gluten alerjisi olan kişiler kronik bir alerji süreci yaşar. Fazla proteine sahip olduğu için ciddi alerjik sorunlara yol açabiliyor.Peki, gündemde olan gluten nedir? Hangi besinlerde bulunur?

Vücudumuzun alması gereken proteinler, karbonhidratlar, vitaminler oluyor. Bunları ise yediğimiz besinler aracılığıyla vücudumuzda depoluyoruz. Sağlığımız için her birinden dengeli oranda almalıyız. Fakat bazılarımız için protein zararlıdır ve alerjik etki yaratır. Gluten alerjisine sahip kişileri zorlayan gluten nedir?

GLUTEN NEDİR?

Gluten bir proteindir. Arpa, buğday, çavdar gibi besinlerde bulunan bitkisel protein olan gluten, ürünlerin kıvam almasını, istenilen yumuşaklığıa gelmesini sağlayan bağlayıcıdır. Gluten proteini bazı kişiler için sağlık sorunu oluşturur. Sindirim sorunları meydana getirir ve ardından sağlık problemleri meydana gelir. Elastik bir protein olan gluten, ekmek yapımında hamurun kıvamını sağlayan etkendir. Gluten kullanılmazsa ekmek kabarmaz.

GLUTEN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

İçinde gluten barındıran tahıllar şunlardır:

• Arpa

• Buğday

• Bulgur

• Çavdar

• İrmik

• Kuskus

• Makarna

Tahıllar dışında ise:

• Pide, lavaş gibi hamur işleri

• Pasta ve kekler

• Malt ürünler

• Patates kızartması, cipsi

• Soya sosu

• Soslu kuruyemişler

• Salata sosları

Glutene hassasiyeti olan kişilerin bu besinleri tüketirken dikkatli olması gerekir. Uzman doktora gözükerek doğru şekilde beslenme planı hazırlayabilirler.

GLUTEN İÇERMEYEN BESİNLER

• Beyaz ve kırmızı et

• Yumurta

• Süt ürünleri

• Sebze ve meyve

• Terayağı, margarin

• Pirinç ve pirinç unu

• Mısır ve mısır unu

• Karabuğday unu

• Kinoa

GLUTEN ALERJİSİ BELİRTİLERİ?

Gluten alerjisine sahip kişilerin glutenli gıdaları tüketmemesi gerekir. Gluten alerjisi olanların yaşadığı belirtiler şunlardır;

• Migren

• Huzursuz bacak sendromu

• Şişkinlik

• Kabızlık veya ishal

• Depresyon

• Eklemde ağrı

• Halsizlik

• Hormanal problemler

• Ciltte meydana gelen döküntü

• Karın ağrısı

GLUTEN DİYETİ NASIL YAPILIR?

Gluten hassasiyeti olan kişilerin sağlık sorunları yaşamaması için gluten içeren her türlü besini tamamen bırakmalıdır. Bu besinleri tüketmek yerine sebze, glutensiz ekmek, kırmızı et, tavuk, balık, salata besinlerini tüketmesi öneriliyor. Glutensiz beslenmeyi bırakınca zayıflama etkisi de kişiden kişiye görülebilir çünkü gluten içeren maddelerin çoğu kilo aldıran hamur işleridir.

Önemli not: Tüm sağlık uygulamalarında öncelikle hekime başvurun. Doktorunuzun tavsiyesine göre hareket edin.