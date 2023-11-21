Popüler olarak Dubai d'Or olarak bilinen Dünya Futbol Ödülleri, Avrupa Kulüpler Birliği tarafından Avrupa Oyuncu Temsilciler Birliği ile birlikte düzenlenen ve Globe Soccer organizasyonu tarafından verilen futbol ödülleridir. Globe Soccer Awards nedir? Globe Soccer Awards ne zaman, nerede yapılıyor?

Globe Soccer Awards Avrupa Kulüpler Birliği tarafından Avrupa Oyuncu Temsilciler Birliği ile birlikte düzenlenen ve Globe Soccer organizasyonu tarafından verilen futbol ödülleridir. Peki, Globe Soccer Awards nedir?

GLOBE SOCCER AWARDS NEDİR?

Popüler olarak Dubai d'Or olarak bilinen Dünya Futbol Ödülleri[1], Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) tarafından Avrupa Oyuncu Temsilciler Birliği (EFAA) ile birlikte düzenlenen ve Globe Soccer organizasyonu tarafından verilen futbol ödülleridir. Ödül töreni, futbol dünyasının (FIFA, ECA, UEFA) Arap Emirlikleri Ligi'nin ana temsilcilerini bir araya getiren Dubai şehrinde düzenlenmektedir. Büyük dünya kulüpleri ve yöneticileri, transferle ilgili konular ve futbol piyasasının yanı sıra futbol dünyası hakkında fikir alışverişini büyük bir hedef olarak teşvik ediyor.

İlk toplantı 2009'da yapıldı, ancak birincilik ödülleri 2010'a kadar verilmedi, üçü verildi. 2011 yılında ödül ve kategori sayısı artırılarak altıya ulaştı. 2012 baskısı, futbolla ilgili on kategoriye ulaşan daha büyük bir sayı sundu.