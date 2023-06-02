Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Global Village, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor

Global Village, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor

Turizm Haberleri

Global Village, 28'inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacak. Mevsimsel olarak 6 ay boyunca devam eden Global Village, 28'inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacağını duyurdu. Dubai, 2023'ün ilk çeyreğinde yolcu trafiğinde yüzde 55,8'lik bir artış yaşadı. Global Village'ın 188 gün süren 27'nci sezonunu 9 milyon misafir ziyaret etti. - İSTANBUL

Global Village, 28'inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacak.

Mevsimsel olarak 6 ay boyunca devam eden Global Village, 28'inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacağını duyurdu. Verilen bilgiye göre; Dubai, 2023'ün ilk çeyreğinde yolcu trafiğinde yüzde 55,8'lik bir artış yaşadı. Global Village'ın 188 gün süren 27'nci sezonunu 9 milyon misafir ziyaret etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Dubai Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title