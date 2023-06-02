Global Village, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor

Global Village, 28'inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacak. Mevsimsel olarak 6 ay boyunca devam eden Global Village, 28'inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacağını duyurdu. Dubai, 2023'ün ilk çeyreğinde yolcu trafiğinde yüzde 55,8'lik bir artış yaşadı. Global Village'ın 188 gün süren 27'nci sezonunu 9 milyon misafir ziyaret etti. - İSTANBUL

Global Village, 28'inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacak.

Mevsimsel olarak 6 ay boyunca devam eden Global Village, 28'inci sezonunda konuklarını Ekim ayında ağırlamaya başlayacağını duyurdu. Verilen bilgiye göre; Dubai, 2023'ün ilk çeyreğinde yolcu trafiğinde yüzde 55,8'lik bir artış yaşadı. Global Village'ın 188 gün süren 27'nci sezonunu 9 milyon misafir ziyaret etti. - İSTANBUL